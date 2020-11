Inzaghi 'propizia' il goal di Caicedo: spinta a Marusic per battere la rimessa

Il goal di Caicedo in Lazio-Juve è 'propiziato' da Simone Inzaghi: indica a Marusic dove battere la rimessa da cui poi nasce l'1-1.

Può un allenatore entrare attivamente nell'azione di un goal segnato dalla sua squadra? A giudicare da quanto accaduto in - sembra proprio di sì.

E' il minuto 94 e i biancocelesti hanno ancora un'ultima chance per giungere al pari: Marusic è incaricato di battere la rimessa laterale, Simone Inzaghi si accorge però che la postura del montenegrino è sbagliata e la 'corregge' con una piccola spinta.

Movimento decisivo ad indicare di scaraventare il pallone in avanti e non a pochi metri, per tentare il tutto per tutto: Correa se ne impossessa e ne supera due, prima di servirlo a Caicedo che segna da attaccante vero.

In casa Lazio scoppia la festa a cui partecipa, ovviamente, anche Inzaghi che corre ad abbracciare l'ecuadoregno in una gioia senza freni e giustificata dallo zampino messo pochi secondi prima.