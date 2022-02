Inzaghi suona la carica: "Liverpool favorita, ma l'Inter è determinata"

Inizia la fase ad eliminazione diretta di Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver superato in rimonta i gironi e in seguito ad un primo sorteggio che vedeva i nerazzurri sfidare l'Ajax, il replay dell'urna ha portato ai meneghini il Liverpool di Klopp, due volte finalista negli ultimi anni.

Sconfitto in finale contro il Real Madrid nel 2018 e vincitrice dodici mesi più tardi, il Liverpool è candidato ancora una volta a vincere la Champions League. Tra le favorite assolute grazie ai due finalisti di Coppa d'Africa, Salah e Mané, i Reds appaiono come i favoriti.

In ogni caso, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza suonando la carica:

"I miei ragazzi e la società si meritano di giocare gare con avversari di questo blasone, contro una delle squadre più forti d'Europa. Sarà molto difficile, ma cercheremo a giocarcela con le nostre armi".

Inzaghi ammette che davanti ci sono i Reds, ma occhio alle sorprese:

"Il Liverpool è favorita, ma le partite vanno giocate. Dobbiamo scendere in campo per proporre il nostro gioco, vorrò i ragazzi con la mente libera. In queste partite la determinazione sarà la cosa che farà la differenza, i miei ragazzi hanno dimostrato di averne da vendere".

L'Inter cerca una dimensione europea dopo essere tornata agli ottavi di Champions:

"I segnali che mi dà la squadra mi regalano fiducia. Sabato abbiamo giocato un'ottima partita contro un Napoli forte. Rispettiamo il Liverpool ma non partiamo battuti. Chi giocherà in attacco? Vedremo dopo gli allenamenti, ma ho la fortuna di avere dei giocatori molto maturi che accettano sempre le scelte"

Relativamente alla Serie A, secondo in classifica, Inzaghi deve accettare l'asterisco della gara contro il Bologna ancora da disputare:

"Il recupero contro il Bologna? E' successo e devo accettarlo, mi è successo per anni. Alla Lazio mi sono trascinato le gare contro Udinese e Torino, ci penseremo a tempo debito".

Ora, occhi e mente sul Liverpool.