Inzaghi cambia la Lazio: "Reina e Muriqi possono giocare, Milinkovic da valutare"

Dopo la vittoria contro il , la cerca i tre punti anche in . Ospite dei biancocelesti è il di Mihajlovic, alla ricerca di punti. Simone Inzaghi per l'occasione potrebbe attuare del turnover, lanciando dal primo minuto diversi nuovi arrivati estivi.

Lo ha anticipato in conferenza stampa, parlando anzitutto di Pepe Reina. Attualmente è il vice di Strakosha, ma avrà una grande chance contro il Bologna.

Possibilità di cambi anche a centrocampo, con Milinkovic che potrebbe partire dalla panchina dando spazio ad Akpa Akpro, entrato e andato in goal anche in .

"Akpa Akpro è arrivato con grande umiltà e ha lavorato ogni giorno al massimo per conquistarsi il posto. Milinkovic-Savic ha preso una botta martedì che l'ha costretto a uscire. Ieri non si è riuscito ad allenare, oggi vedremo. Deciderò se impiegarlo dall'inizio o a gara in corso. Dovremo vedere le condizioni di Pereira, Cataldi e Armini".