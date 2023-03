Dopo la partita tra Santos Laguna e Puebla, l'attaccante interrompe l'intervista per andare a litigare con l'allenatore avversario: rissa sfiorata.

Tensione alle stelle in Messico, dove le discussioni in campo sono andate avanti per molto tempo e hanno investito anche lo spazio interviste dopo il match tra Santos Laguna e Puebla.

Dopo il fischio finale della partita, finita 3-2 per la squadra di casa, l'attaccante Javier Correa ha interrotto il giornalista che lo stava intervistando e se ne è andato.

Come mai però?

Correa aveva visto passare Eduardo Arce, allenatore del Puebla con cui aveva discusso nel finale della partita perché, sostituito, l'attaccante aveva perso tempo, per mettere in banca il risultato di 3-2.

Dalla discussione è nato uno scontro acceso e si è sfiorata la rissa tra i due, divisi solo dai rispettivi staff.

Poco prima dell'incontro-scontro, Correa aveva già attaccato Arce:

"Penso che l'allenatore del Puebla debba tenere un po' la bocca chiusa e dedicarsi all'allenamento dei giocatori. Non ha a che fare con lui se vado fuori dal campo piano, perché è la seconda volta che fa lo stesso con me e vorrei che mi dicesse tutte le cose che ha urlato in faccia, ma siccome non ha le palle non me lo dice".