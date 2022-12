Le intercettazioni 'svelano' il mercato della Juventus: anche Donnarumma era nel mirino

Dalle intercettazioni emergono diversi nomi per il mercato della Juventus: da Van de Beek alla possibilità di una cessione di Demiral al Milan.

L'inchiesta Prisma sui conti della Juventus getta pesanti nubi sul futuro della stessa società bianconera, incagliata tra il caso plusvalenze e la famosa manovra stipendi (operata durante l'emergenza pandemica) che non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi.

Dalle intercettazioni degli inquirenti, riportate da 'La Gazzetta dello Sport', emergono però anche altri aspetti relativi al mercato in entrata e in uscita della 'Vecchia Signora': tra i nomi in questione figura quello di Gianluigi Donnarumma, seguito con attenzione fino alla separazione definitiva col Milan, coincisa con l'approdo a parametro zero al PSG.

La conferma arriva da un messaggio inviato nel novembre 2019 dall'allora Chief Football Officer Fabio Paratici a Federico Cherubini e Claudio Chiellini, fratello di Giorgio ed ex dirigente bianconero.

"Milik e e Donnarumma da seguire per 2021 in scadenza".

Nella lista di Paratici figuravano anche altri giovani di rilievo come Haaland, Malen, Zaniolo, Kulusevski (poi acquistato), Tonali e Kumbulla, ma il 'grosso' riguarda altre operazioni non andate in porto.

"Giuffrida deve portare l’offerta del Milan per Demiral".

"Possiamo fare alla pari De Sciglio-Rose 20/20 (scambio con il Tottenham, n.d.r.)".

"Emre (Can n.d.r.)-Paredes 60/60 (scambio con il PSG, n.d.r.)".

Un mese più tardi, il 18 dicembre, Paratici aggiorna gli altri due dirigenti sulla possibile cessione di Bernardeschi al Chelsea, oltre che sulla possibilità di riprendere subito Kean, ceduto in estate all'Everton.

"Bernardeschi: interesse Chelsea (sentire Ramadani se può spingere con Marina). Basilea per Okafor/Moreno ed Everton per Kean".

Da una chiacchierata tra Cherubini e Andrea Agnelli emerge invece l'ipotesi di uno scambio col Manchester United tra Donny Van de Beek e Weston McKennie ("se ci danno 50 milioni glielo diamo" le parole del presidente), frenato però dal dirigente.

"Ecco, lo United mi ha detto: io ti do Van de Beek, che è un buon giocatore, ma non ci serve come ruolo. Se lo facessero sul ruolo che ci serve a quel punto puoi darlo e il valore può essere più alto".

Operazione dunque rifiutata dalla Juventus per l'impossibilità di inserire un altro calciatore (maggiormente gradito) del Manchester United all'interno dell'affare.