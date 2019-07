Inter, S. Zhang su Icardi: "Nessun ripensamento, troveremo una buona soluzione"

Steven Zhang al 'Corriere della Sera' nega ogni ripensamento su Icardi: "Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui".

Steven Zhang mette la parola fine su un presunto ripensamento dell' sulla situazione di Mauro Icardi. Il giocatore si sta allenando ad Appiano Gentile ma non ci sono dubbi: lascerà i nerazzurri. Lo conferma al 'Corriere della Sera'.

"Non c'è nessun ripensamento. Icardi è un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui".

Nella lunga intervista al presidente dell'Inter, c'è spazio anche per parlare di altro, come la crescita generale dell'Inter.

"Il gap con i primi club in Europa era ancora più grande tre anni fa. Colmarlo sarà un processo lungo ma il target di un club come l’Inter deve essere anche di superare il miliardo di fatturato, una cosa possibile lavorando su stadio, sponsor, i diritti televisivi in Italy e in Europa. Per questo siamo partiti costruendo un ottimo team di manager e con forti investimenti, cosa impensabile fino a poco tempo fa".

Infine Steven Zhang ammette di non voler firmare per il secondo posto alle porte della nuova stagione nerazzurra.