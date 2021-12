Youth League, Real Madrid-Inter 2-1: prima sconfitta e sedicesimi di finale

Bastava il pareggio in quel di Madrid per assicurarsi un posto negli ottavi di finale di Youth League. L'Inter è invece caduta in casa del Real per 2-1, perdendo la testa della classifica nell'ultimo turno del girone D e di conseguenza la possibilità di saltare un turno della competizione.

Già qualificata alla fase successiva prima dello scontro diretto contro il Real Madrid, l'Inter di Chivu sarà costretta a giocare i sedicesimi di finale in virtù del secondo posto con cui ha chiuso il proprio girone. Dopo il pari iniziale e quattro successi di fila, la formazione nerazzurra cade all'ultimo, nel match essenziale.

Una gara in salita per gli Under 19 dell'Inter, colpiti a inizio match dal rigore di Ballesteros assegnato per fallo di Sangalli. Direttore di gara irremovibile sulle proteste di Fontanarosa e vantaggio dei giovani Blancos. Abiuso ha trovato il pari al minuto 54, ma la girandola di cambi di mister Perez ha riportato gli spagnoli avanti con Aranda, subentrato nella ripresa.

Se L'Inter avrà comunque la possibilità di giocare la fase ad eliminazione diretta della Champions League giovanile, il Milan chiude anzitempo il torneo pareggiando contro il Liverpool: ultimo posto in classifica per i giovani rossoneri, a fronte di quattro k.o ed appena due punti. Nel gruppo B i Reds giocheranno gli ottavi di finale, mentre l'Atletico Madrid i sedicesimi.

Chi affronterà l'Inter nei sedicesimi di Youth League? Lo deciderà il sorteggio del prossimo 14 dicembre: tra le possibili avversarie Genk, Zilina ed AZ. Non l'Empoli, sì qualificata ai playoff, ma appartenente alla stessa nazione, paletto previsto per la prima fase ad eliminazione diretta.

IL TABELLINO

YOUTH LEAGUE, REAL MADRID-INTER 2-1

MARCATORI: 7' rig. Gonzalez Ballesteros (R), 54' Abiuso (I), 72' Aranda (R)

REAL MADRID (4-2-3-1): Pineiro; Ferran Ruiz (73' Jimenez), Raul Asencio, Marvel, Obrador; Martin Rielves (65' Moran), Cucalon; Peter, Gonzalez (80' Nakai), Iglesias (65' Aranda); Salazar (65' Rodriguez).

INTER (4-3-1-2): Rovida; Dervishi, Matjaz, Fontanarosa, Carboni; Fabbian (88' Stankovic), Sangalli (82' Owusu), Nunziatini (68' Grygar); Casadei, Abiuso (68' Sarr), Peschetola (46' Curatolo).

Arbitro: Lambrechts

Ammoniti: Nunziatini (I), Ruiz (R), Asencio (R)

Espulsi: -