La Juventus batte l'Inter dell'ex Guarino con i goal di Staskova e Bonansea. Per le nerazzurre non basta la rete di Ajara Njoya.

Veniva da sei vittorie su sei, la Juventus femminile di Montemurro. Nel settimo turno di Serie A, le Campionesse d'Italia hanno affrontato l'Inter dell'ex manager Rita Guarino, riuscita a portare in alto le bianconere durante la sua era a Torino, senza però riuscire a fermare l'avanzata senza sosta delle sue vecchie ragazze. 2-1 in trasferta ed ennesimo successo.

Un primo tempo con emozioni a fasi alterne, con Pedersen a far sudare freddo Montemurro dopo un quarto d'ora: retropassaggio su cui Peyraud-Magnin riesce ad intervenire per pochissimo, sfiorata l'autorete per la centrocampista della Juventus.

Match in mano alle bianconere nel primo tempo, con i tentativi di Girelli e Zamanian non perfetti e su cui Durante ha difeso bene. Diverse le conclusioni a lato per la Juventus, che al duplice fischio dell'arbitro Mariani ha chiuso senza reti a favore.

Dall'altra parte è Csiszar a mettere in difficoltà la difesa della Juventus con conclusioni pericolose in entrambe le frazioni. E' però Karchouni ad andare più vicina di tutte all'1-0, colpendo la traversa a inizio ripresa con una conclusione dal limite a Peyraud-Magnin battuta.

Rispetto alla prima parte l'Inter è decisamente più decisa, sentendo di poter fermare la corsa in vetta della Juventus: Pandini impegna Peyraud-Magnin senza però trovare il vantaggio. Quello che invece ottiene Madama: cross di Girelli e colpo di testa vincente di Bonansea. L'1-0 dura però cinque minuti: Njoya Ajara riceve spalle alla porta, si gira e fulmina le bianconere.

Girandola di sostituzioni al 75', con Montemurro che inserise Bonfantini, Caruso e Staskova: proprio quest'ultima scatta in posizione regolare al minuto 80, segnando di testa il goal partita.

IL TABELLINO

INTER WOMEN-JUVENTUS WOMEN 1-2

MARCATORI: 71' Bonansea (J), 76' Ajara Njoya (I), 80' Staskova (J)

INTER WOMEN (4-4-2): Durante; Sønstevold, Kathellen, Alborghetti, Merlo; Simonetti, Karchouni, Csiszàr (59' Portales), Pandini; Ajara Njoya, Marinelli (58' Bonetti). Allenatore: Guarino.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci (67' Cernoia), Pedersen, Zamanian(75' Caruso); Bonansea (75' Bonfantini), Girelli (75' Staskova), Hurtig. Allenatore Montemurro.

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Simonetti (I)

Espulsi: -