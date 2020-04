L'Inter voleva Pandev a gennaio: "Ho detto ad Ausilio di cercare uno più giovane"

Pandev all' , atto terzo. L'attaccante macedone, già nerazzurro all'inizio della sua carriera e nel 2010/11, lo scorso gennaio è stato vicinissimo al ritorno a Milano.

La conferma arriva dal diretto interessato che, intervistato da 'Sky Sport', ha raccontato la telefonata ricevuta da Piero Ausilio.

"Mi ha chiamato Ausilio, gli ho detto 'Mi state prendendo in giro? Cercatene uno più giovane'. Poi ho parlato qui con Zarbano (amministratore delegato del ) e ha detto 'Goran, non se ne parla'. E infatti andare via non era bello".