Inter, Vidal operato al ginocchio: intervento perfettamente riuscito

Arturo Vidal resterò fuori circa un mese, dopo l'operazione di questa mattina al ginocchio sinistro.

Come annunciato ieri dall'Inter, questa mattina Arturo Vidal si è sottoposto all'intervento al ginocchio. Operazione riuscita e tra qualche giorno il centrocampista cileno inizierà il percorso di recupero.

🏥 | REPORT@kingarturo23 sottoposto a intervento - perfettamente riuscito - al ginocchio sinistro 👇 https://t.co/8xlSBObmpY — Inter (@Inter) March 12, 2021

L'Inter ha sfruttato il momento, visto che tra due settimane ci sarà la sosta per le nazionali e Vidal salterà meno partite di quelle che avrebbe dovuto saltare in un periodo normale. Dovrebbe recuperare in circa trenta giorni, ma dipenderà dal suo decorso.