L'Inter si ricompatta, Vidal pretoriano di Conte: "Mettercela tutta per lo Scudetto"

La deludente eliminazione patita in Champions non ha scalfito l’Inter. I tifosi promettono sostegno e senza Europa Conte ha sempre vinto il titolo.

Il calcio italiano torna a fare la voce grossa in Europa. Saranno infatti ben sei le squadre che tra ed continueranno il loro cammino al di fuori dai confini nazionali. Quasi un en plein quello piazzato dalla , visto che solo una compagine ha deluso le aspettative interrompendo il proprio percorso con largo anticipo rispetto ai pronostici iniziali: l’.

Piazzandosi all’ultimo posto nel Gruppo B di Champions, alle spalle di , Monchengladbach e , i meneghini hanno già salutato l’Europa per questa stagione. La cosa ha ovviamente rappresentato un’enorme delusione in casa nerazzurra, ma la prematura eliminazione dalla massima competizione continentale per club, vorrà inevitabilmente dire poter concentrare tutte le proprie forze sul campionato e la Coppa .

L’Inter avrà meno impegni rispetto alle dirette concorrenti nella corsa al titolo e questo è un fattore che spesso Conte è riuscito a sfruttare al meglio in passato, visto che quando ha avuto la possibilità di concentrarsi solo sul campionato, poi l’ha vinto prima alla guida della e poi del .

Resta il fatto che i nerazzurri si sono fermati di fronte al loro primo bivio stagionale, ma l’ambiente è rimasto compatto. A dimostrarlo sono anche le parole con le quali Arturo Vidal, attraverso il proprio profilo Instagram, ha spinto i compagni a dare tutto per lo Scudetto.

“É molto triste vedere persa un’occasione unica per qualificarci agli ottavi di finale della Champions, ma ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e mettendocela tutta ad ogni partita per vincere lo scudetto…”.

Anche Steven Zhang ha voluto far sentire la propria voce ed ha inviato dalla un messaggio di unità a tutto l’ambiente nerazzurro.

“Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare in questa stagione anomala. Insieme abbiamo deciso di affrontarle con coraggio e determinazione. Dobbiamo continuare a farlo ora. Il nostro obiettivo non cambia: lottare e dare tutto per il bene dell’Inter. Insieme”.

Nessun ribaltone in vista quindi e nessuna crisi di panico. Si va avanti con il piano prestabilito e di conseguenza con un Antonio Conte che resta saldo al timone della squadra, nonostante il primo possibile obiettivo stagionale sia stato fallito già a dicembre.

L’Inter, tra l’altro, potrà contare sull’appoggio incondizionato dei suoi tifosi. La Curva Nord infatti, a seguito del deludente risultato maturato dalla sfida con lo Shakhtar, ha invitato tutti a concentrarsi sul campionato e a rimandare ogni tipo di valutazione al termine della stagione. Peraltro nel comunicato dello zoccolo duro dei sostenitori nerazzurri manca il riferimento all'allenatore quando si parla di "dare fiducia".