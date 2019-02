Inter, su Icardi non si torna indietro: la fascia resta ad Handanovic

Un compleanno amaro per Icardi. Solo quattro giocatori hanno apprezzato il post di auguri dell'Inter: D’Ambrosio, Ranocchia, Candreva e Asamoah.

Nuovo giorno, altra puntata della telenovela tra l'Inter e Mauro Icardi. Ieri il calciatore nerazzurro ha compiuto 26 anni, ma è stato certamente un compleanno amaro per lui, dopo la fascia di capitano revocata e un'atmosfera da separato in casa.

Mauro Icardi ha preso molto male la decisione dell'Inter di togliergli la fascia di capitano, ma la società nerazzurra non torna indietro: la fascia di capitano resta ad Handanovic. Se Icardi tornerà a giocare, lo farà da 'semplice' giocatore, con il portiere sloveno capitano.

Intanto, proprio a proposito del possibile ritorno, Mauro Icardi sosterrà oggi un test fisico per analizzare nel dettaglio l'evoluzione del suo problema al ginocchio. Se sarà ritenuto abile ed arruolabile, spetterà al giocatore prendere la decisione definitiva, che potrebbe riappacificare o inasprire ancora di più i rapporti con l'Inter.

Come detto, ieri Mauro Icardi ha festeggiato il suo compleanno. Per molti poteva essere una giornata buona per cogliere la palla al balzo e parlare alla squadra: fare delle scuse, riprendere i normali rapporti di lavoro e tornare ad essere il 'benvenuto' nello spogliatoio. Nulla di tutto ciò è avvenuto, anzi, se possibile si è capito ancor di più che una parte dello spogliatoio è totalmente scollata dall'ex capitano.

L'Inter ha infatti fatto gli auguri a Mauro Icardi su Instagram, con un post dedicato a mezzanotte esatta. Solo quattro giocatori nerazzurri hanno lasciato un like: D’Ambrosio, Ranocchia, Candreva e Asamoah.

Per non parlare del fatto che, nelle proprie storie del noto social network, Mauro Icardi ha ri-pubblicato gli auguri ricevuti su Instagram. Gli unici auguri provienti dal mondo Inter sono quelli di Lautaro Martinez, poi due ex compagni di squadra come Rafinha e Pinamonti. Poi basta.

Il tutto mentre Wanda Nara ha partecipato ad un pranzo a Milano con le altre mogli e fidanzate (non tutte) dei giocatori dell'Inter. Come riporta 'Tuttosport', presenti lady D’Ambrosio, Nainggolan, Padelli, Martinez, Gagliardini, Keita e BorjaValero. Inutile sottolineare come non ci fossero le dolci metà di Brozovic e Perisic, i due giocatori con cui gli Icardi ha da tempo i rapporti ai minimi termini, per usare un eufemismo.