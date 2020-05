Gazzetta dello Sport - L'Inter spinge per Cavani: 3 anni a 7,5 milioni

L'Inter ha deciso di voler provare a prendere Cavani e per farlo ha allungato l'offerta temporale a tre anni. Ma la concorrenza non manca...

Edinson Cavani all' è una suggestione che sale, prende corpo col passare dei giorni, come vi abbiamo raccontato un paio di giorni fa. Ma adesso la società nerazzurra prepara la migliore offerta da formulare all'attaccante.

E visto che l'Inter non ha intenzione di spingere oltre il tetto ingaggi della sua rosa, sta pensando di proporre al Matador un contratto di ben tre anni come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', nonostante l'uruguaiano sia un classe 1987.

L'offerta più lunga di contratto, ovvero di tre anni, riduce il gap economico fra lo stipendio attuale dell’uruguaiano, 12 milioni di euro, e il top nel monte ingaggi nerazzurri, quei 7,5 milioni più bonus che già hanno convinto Lukaku ed Eriksen. Una cifra che in casa nerazzurra non si vuole superare, per equilibri di bilancio e di spogliatoio.

Altre squadre

A breve l'Inter consegnerà ufficialmente l'offerta a Cavani, che lo ricordiamo ha il contratto in scadenza a fine giugno. Ma il vero problema della trattativa sarà soprattutto la concorrenza: se già c'erano e a complicare la situazione, adesso si ci mette pure il "nuovo" , che potrebbe offrire molto di più dei nerazzurri a Cavani.

Il giocatore però scegliendo l'Inter sarebbe allenato da un tecnico come Conte, farebbe spalla con Lukaku e probabilmente giocherebbe ancora in . Tutti elementi da non sottovalutare.