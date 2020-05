Cavani all'Inter, il piano: biennale a meno di 10 milioni

L'Inter coltiva la suggestione Cavani: l'agevolazione sui calciatori acquistati dall'estero può aiutare, si punta a un biennale sotto i 10 milioni.

Edinson Cavani all' è una suggestione che sale, prende corpo col passare dei giorni. Pista per nulla semplice nè dichiarata, ma il Matador stuzzica i nerazzurri.

Per convincerlo a tornare in dopo gli anni d'oro di e la prima esperienza a , servono argomenti solidi: un biennale e un ruolo di primo piano lo sono, ma il 'Corriere dello Sport' sottolinea come occorra scendere sotto i 10 milioni di ingaggio chiesti dall'uruguagio.

A favore del club di Suning, la tassazione agevolata prevista in Italia sui calciatori stranieri nel nostro campionato da almeno due anni che alleggerirebbe i costi dell'operazione. E che aiuterebbe nel testa a testa con l'.

Altre squadre

Al , con cui il contratto scade a giugno, Cavani percepisce 12 milioni a stagione: il bomber ne vuole 10, limando la richiesta l'Inter c'è.