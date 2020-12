Inter-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Un'Inter a ridosso della vetta sfida lo Spezia, tra le note liete di questa stagione: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

INTER-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 20 dicembre 2020

20 dicembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

L'Inter prosegue la propria corsa verso la vetta della classifica e ospita lo Spezia, che al contrario ha come obiettivo la salvezza. Si tratta del primo scontro diretto tra le due formazioni in , visto che quella ligure è al suo primo anno nel massimo campionato.

Nerazzurri col primo posto nel mirino dopo il successo pesantissimo nello scontro diretto al vertice contro il nel turno infrasettimanale, liguri reduci dal pareggio subito in rimonta dal che - senza il rigore parato da Provedel a Barrow - sarebbe potuto diventare sconfitta.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Inter-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-SPEZIA

Inter-Spezia, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, si giocherà nel pomeriggio di domenica 20 dicembre 2020 a San Siro. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Antonio Conte e quella di Vincenzo Italiano è in programma alle ore 15.

Inter-Spezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare il match sarà visibile sul canale numero 253 del satellite.

Sarà possibile seguire Inter-Spezia non soltanto in tv, ma anche in : gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per assistere alla gara tra Inter e Spezia è Now TV, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

IN DIRETTA SU GOAL

Inter-Spezia sarà raccontata in diretta anche da Goal, che tramite un live scritto vi consentirà di non perdervi nulla sulla gara di San Siro. A partire dalla comunicazione delle formazioni ufficiali, vi terremo aggiornati azione per azione su quanto accadrà tra la squadra di Conte e quella di Italiano.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SPEZIA

Nell'Inter Sensi verso una maglia da titolare alla luce dei problemi fisici di Brozovic e Vidal, D'Ambrosio può rilevare Skriniar in difesa, sugli esterni ricambio con Hakimi e Perisic per Darmian e Young. In attacco, Lukaku e Lautaro Martinez.

Terzi si riprende la retroguardia dello Spezia, sugli esterni Ferrer e Simone Bastoni, da 'play' riecco Ricci. Nel tridente offensivo ballottaggio Farias-Agudelo col primo in vantaggio.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.