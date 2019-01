Inter, Spalletti: "Perisic è stato tratto in inganno"

L'Inter proverà a risollevarsi dopo la sconfitta di Torino con i quarti di finale di Coppa Italia che vedranno i nerazzurri ospitare la Lazio: in palio la semifinale contro il Milan, in caso di successo sui biancocelesti sarà 'Derby della Madonnina'.

Luciano Spalletti è intervenuto come di consueto nella conferenza stampa della vigilia.

"Dobbiamo metterci tutto quello che abbiamo, nelle ultime partite non ci siamo riusciti. Lo sforzo deve essere quello di dare il massimo in ogni occasione. Domani sarà una partita importante, carica di difficoltà. La soluzione? Dovremo essere l'Inter, così avremo grandi chances di passare il turno".

Cedric Soares non ancora pronto per essere titolare: le sensazioni a riguardo sono comunque positive.

Più di un giocatore sta mostrando insofferenza, il caso principale riguarda naturalmente Ivan Perisic.

"Io con i giocatori ci parlo, quello che dico a loro non lo vado ad esternare fuori. Si è parlato di Vecino che vuole andare via, ma non è vero. Perisic è stato tratto in inganno, probabilmente gli è stata fatta un'offerta irrinunciabile che lo ha ingolosito. È tra i convocati, vedremo se impiegarlo oppure no. Oggi si è allenato e, rispetto a ieri, l'ho visto con uno spirito diverso. Keita? Difficile che possa esserci col Bologna".