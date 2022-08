Inter, si ferma Mkhitaryan: problemi al flessore

L'armeno nerazzurro si ferma per via di un problema muscolare. Da valutare nei prossimi giorni le sue condizioni.

Brutte notizie per Simone Inzaghi. Dopo alcuni accertamenti strumentali al quale si è sottoposto, Henrikh Mkhitaryan è costretto a fermarsi.

Per l'armeno si è evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del centrocampista nerazzurro saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Mkhitaryan ha esordito con l'Inter sabato 14 agosto in casa del Lecce, trasferta dalla quale la squadra di Inzaghi è uscita con 3 punti ottenuti all'ultimo minuto di gioco.

L'armeno è arrivato in nerazzurro a parametro zero, dopo aver giocato le ultime tra stagioni con la maglia della Roma.

Il trequartista non è però nuovo a certe problematiche fisiche. Proprio la sua ultima partita giocata con i giallorossi, lo scorso 25 maggio a Tirana nella finale di Conference League, lo ha visto costretto a lasciare il campo dopo 15 minuti di gioco.

Anche in quell'occasione fu un problema muscolare a costringerlo a uscire anzitempo dall'incontro. Da valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni dell'Inter in campionato.