Il fantasista turco ha riportato un guaio muscolare al flessore della coscia sinistra. Out con l'Udinese, verrà valutato nelle prossime settimane.

Brutte notizie per l'Inter. Si ferma Hakan Calhanoglu. A comunicare le condizioni del fantasista turco è lo stesso club nerazzurro con una nota.

"Hakan Calhanoglu si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

Calhanoglu non sarà a disposizione per la trasferta di domenica 18 settembre, quando alle ore 12:30 la squadra di Inzaghi affronterà l'Udinese alla Dacia Arena.

Il centrocampista salterà anche gli impegni della sua nazionale, la Turchia, e non sarà convocato per le sfide di Nations League contro Lussemburgo e Isole Far/Oer.

Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime settimane. L'obiettivo è tornare a disposizione per le delicate partite contro Roma in campionato e Barcellona in Champions League.