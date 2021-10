La squadra nerazzurra stacca Real Madrid e Shakhtar, prendendosi la vetta solitaria dopo la sconfitta dei Blancos.

L'Inter Under 19 si prende la testa del girone in Youth League. Missione compiuta per gli uomini di Chivu, che nel terzo match del gruppo D hanno superato lo Sheriff, balzando in testa al raggruppamento e superando lo Shakhtar Donetsk in graduatoria.

Un successo arrivato nel secondo tempo per gli uomini di Chivu, che rispondono al successo dello Shakhtar e allontanano il Real Madrid, sconfitto dal club ucraino: l'Inter guida ora con sette punti, uno in più del Donetsk e tre rispetto ai Campioni in carica. A zero lo Sheriff.

A sbloccare la gara è stato Casadei, al minuto 50: cross di Carboni e colpo di testa del centrocampista per il vantaggio nerazzurro, dopo un primo tempo decisamente deludente per i meneghini. Acquistata fiducia, l'Inter trova anche il raddoppio con Hoti: capocciata del centrale, palla sul palo e sul corpo di Carmanov, che deposita in rete alle spalle del compagno Dumenco.

Lo Sheriff fatica a trovare soluzioni offensive importanti, riuscendo comunque a tornare in partita al minuto 83: è Pogreba, subentrato nella ripresa, a battere Rovida dando nuove speranze agli ospiti.

IL TABELLINO

INTER-SHERIFF 2-1

MARCATORI: 50' Casadei (I), 66' Hoti (I), 83' Pogreban (S)

INTER (4-3-2-1): Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, F. Carboni (73' Cortinovis); Fabbian (92' Bonavita), Sangalli, Casadei; Iliev (66' Nunziatini), Owusu (46' V. Carboni); Jurgens (72' Curatolo).

SHERIFF (4-3-3): Dumenco; Picus, Ichim, Costin, Cucereavenco (69' Colis); Covali, Scurtul (68' Jaloba), Hatman (82' Yatco); Forov, Carmanov, Covalschi (54' Botan [82' Pogreban]).

Arbitro: Fahndrich

Ammoniti: Camanov (S), Scurtul (S), F. Carboni (I), V. Carboni (I), Jurgens (I), Yatco (S)

Espulsi: -