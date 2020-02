Inter, Sensi torna ad allenarsi in gruppo: disponibile per il derby

Antonio Conte e la sua Inter tentano il recupero di Stefano Sensi, che punta almeno alla panchina nel derby di domenica sera contro il Milan.

Appuntamento chiave nella stagione dell' , che prosegue la sua rincorsa alla capolista ma deve superare l'ostacolo : per il derby Antonio Conte tenta il recupero di una preziosa pedina come Stefano Sensi, che sembra aver ormai superato l'ultimo infortunio.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il centrocampista italiano è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e dunque cercherà di non mancare alla stracittadina milanese in programma domenica sera. Difficile però un impiego dal primo minuto dell'ex , che partirà con ogni probabilità dalla panchina.

Primo derby per Eriksen, che nell'ultimo turno di campionato ha già esordito dal primo minuto proprio al posto di Sensi nel ruolo di mezz'ala. Il danese deve ancora entrare pienamente nei meccanismi di Conte. Scalpita invece Alexis Sanchez per una maglia accanto a Lukaku in avanti dopo l'ottimo spezzone di gara mostrato: il cileno sembra in vantaggio su Esposito per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez.