Quarta sconfitta in otto gare di A, cinque considerando la Champions: l'Inter subisce tanto e segna poco, altro k.o nei big match. Inzaghi la difende.

Continua la crisi dell'Inter. Avvio di stagione decisamente deludente per la squadra nerazzurra, che a San Siro, contro la Roma, ha rimediato la quinta sconfitta in dieci incontri ufficiali tra campionato e Champions League. Il Napoli vola, la vetta si allontana.

Sono già otto i punti di distanza tra i nerazzurri e la capolista di Spalletti, che non accenna a fermarsi. Dopo la pausa delle Nazionali, l'Inter si ripresanta in campionato con vecchie disattenzioni e problemi difensivi sempre visibili. E un attacco singhiozzante.

Dimarco ha aperto le marcature prima della rimonta firmata Dybala-Smalling, che ha condannato l'Inter alla quarta sconfitta in otto incontri di campionato. Solamente Monza e Cremonese, invece, in termini di reti, hanno subito più dei nerazzurri: 14 a 13 (come Sampdoria e Verona).

"Abbiamo giocato la miglior partita stagionale, ma usciamo sconfitti" ha evidenziato Inzaghi al termine della partita persa contro la Roma. "Dobbiamo fare di più, abbiamo perso una partita in cui il nostro portiere non ha fatto parate. Abbiamo preso pali e traverse, questo è il calcio. Ci sono partite segnate".

"Sono a rischio? Lo siamo sempre, ogni settimana. Ma la squadra mi ha dato un'ottima risposta. Ripeto: dobbiamo lavorare di più sugli episodi. Anche oggi un errore su una situazione sulla quale avevamo lavorato in settimana. Brucia, fa male ma ho rivisto la mia Inter".

Inter in grossa ed evidente difficoltà a pochi giorni dalla sfida di Champions, decisiva, contro il Barcellona. K.o contro il Bayern e vittoriosa contro il Plzen, ora il team meneghino non può sbagliare contro i blaugrana, sia per la classifica e gli ottavi, sia per il morale dopo un avvio sotto le aspettative.

Il problema dell'Inter, tra l'altro, è relativo ai big match: delle cinque sconfitte tra campionato e Champions, quattro sono arrivate contro Lazio, Milan, Roma e Bayern Monaco, mentre l'altra contro la sorprendente Udinese, attualmente big del torneo considerando la classifica di Serie A.