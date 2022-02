Inzaghi striglia l'Inter: "Una squadra che vuole vincere lo Scudetto non può sbagliare l'approccio"

Dopo il pareggio del Milan contro la Salernitana, l'Inter perde una grande occasione di superare i cugini in classifica. Flop nerazzurro a San Siro, che cade 2-0 contro il Sassuolo allontanandosi dalla vetta e fornendo il fianco al Napoli, impegnato in Sardegna nella gara di lunedì.

Contro il Cagliari, infatti, il Napoli ha la agganciare il Milan in vetta, anche se l'Inter ha ancora la gara da recuperare contro il Bologna e potenzialmente potrebbe superare entrambe. Si vedrà in futuro, visto che la gara non ha ancora una data. Intanto, c'è da fare i conti con la sconfitta interna.

Dopo il k.o, Inzaghi ha parlato così ai microfoni di DAZN:

"Sono molto arrabbiato per l'approccio, avevamo avuto un paio di giorni dopo Liverpool. Ne avevamo parlato, dovevamo stare attenti al Sassuolo. Nel secondo tempo non abbiamo avuto un episodio anche se abbiamo creato tantissimo al di là delle fatiche di coppa e degli avversari. Erano più freschi di noi sicuramente, cerchermo di trovare energie fisiche e mentali. Siamo ancora lì, vogliamo andare avanti".

Inzaghi non vuole alibi per questa sconfitta di San Siro:

"Abbiamo creato tantissimo ma non siamo riusciti ad aprirla. Ne avrei cambiato di due dopo il primo tempo, abbiamo perso un po' di ordine. Questa gara sarà motivo di analisi, questo tipo di gara non va bene. Si gioca in continuazione e qualcosa va cambiata, ma dobbiamo essere più forti di episodi, assenze e squalifiche".

Lautaro Martinez non segna? Nessuna paura insita secondo Inzaghi: