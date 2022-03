Inter-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Salernitana

Inter-Salernitana Data: 4 marzo 2022

4 marzo 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Crisi realizzativa e di risultati per l'Inter, piombata in un vortice negativo da cui non riesce più a uscire: nemmeno il derby di Coppa Italia ha offerto un bello spettacolo da parte dei campioni d'Italia, risucchiati da un'involuzione impronosticabile fino a qualche mese fa.

Handanovic e compagni proveranno ad invertire questo trend a partire dal prossimo impegno, all'apparenza agevole ma in realtà ricco di insidie: a San Siro arriva la Salernitana, ancora fanalino di coda in classifica ma rivoluzionata dai numerosi acquisti effettuati nel calciomercato invernale.

Quattro i pareggi consecutivi per i campani, che comunque hanno disputato due partite in meno: il sogno salvezza, seppur molto complicato, è ancora possibile.

Punta al massimo, e cioè allo Scudetto, l'Inter di Inzaghi, sorpassata in vetta da Napoli e Milan che peraltro si affronteranno nel big match del 'Maradona' domenica sera.

Senza storia la gara dell'andata, disputata all'Arechi il 17 dicembre: 0-5 in favore dei nerazzurri, a segno con cinque marcatori diversi (Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini).

Grazie a questa pagina troverete tutte le informazioni su Inter-Salernitana: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-SALERNITANA

Inter-Salernitana, valevole per la 28esima giornata di Serie A, si disputerà venerdì 4 marzo 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

DOVE VEDERE INTER-SALERNITANA IN TV

Inter-Salernitana sarà visibile su smart tv grazie all'app di DAZN, scaricabile anche su console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5) e utilizzabile tramite Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Diretta tv anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (202 del satellite e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Ricky Buscaglia ad effettuare la telecronaca, coadiuvato da Marco Parolo al commento tecnico. Su Sky saranno Federico Zancan e Luca Marchegiani a raccontare la partita.

INTER-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING

Streaming di Inter-Salernitana disponibile su DAZN tramite la suddetta app, scaricabile su dispositivi come tablet e smartphone con sistemi operativi iOS e Android; da pc, invece, basterà collegarsi al sito ufficiale e, dopo aver inserito le proprie credenziali, accedere al catalogo degli eventi per selezionare l'evento desiderato.

Gli abbonati Sky potranno seguire Inter-Salernitana in streaming grazie all'app di Sky Go. L'alternativa è NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Qui su Goal avrete la possibilità di seguire Inter-Salernitana grazie al racconto testuale e in tempo reale che non vi farà perdere nemmeno un singolo dettaglio del match di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SALERNITANA

Inzaghi potrebbe presentare qualche novità in vista della trasferta di Liverpool: Dimarco al posto di Bastoni e Darmian per Dumfries, con Sanchez favorito per affiancare Dzeko e per spedire in panchina l'appannato Lautaro. Brozovic faro del centrocampo.

Nicola senza Ribery, reduce da una prognosi di 7 giorni per il trauma cranico rimediato in un incidente stradale: tentazione del doppio trequartista con Verdi e Perotti alle spalle di Djuric. Ancora ko l'ex Bonazzoli. Verso il recupero per la panchina Radovanovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. Simone Inzaghi

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Lassana Coulibaly, Ederson, Kastanos; Verdi, Perotti; Djuric. All. Nicola