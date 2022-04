Inter-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Roma

Inter-Roma Data: 23 aprile 2022

23 aprile 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La lotta per lo Scudetto e per un posto nelle competizioni europee si intrecciano nel 34° turno di Serie A: Inter a caccia di ulteriori conferme per cercare il sorpasso in vetta al Milan, la Roma vuole regalarsi ancora qualche speranza di qualificazione alla prossima Champions League.

Il netto 3-0 inflitto al Milan ha permesso ai nerazzurri di conquistare la finale di Coppa Italia in programma all'Olimpico l'11 maggio, mentre la squadra di Mourinho ha strappato un punto prezioso al 'Maradona' grazie alla rete nel primo minuto di recupero di El Shaarawy.

69 punti in classifica per i campioni d'Italia in carica, a -2 dai cugini e con la gara di Bologna da recuperare mercoledì 27 aprile; la Roma è distante cinque lunghezze dal quarto posto occupato dalla Juventus e, in attesa dell'appuntamento in semifinale di Conference League col Leicester, può sperare in un clamoroso aggancio.

Sarà la prova del '9' per Lautaro, vero e proprio uomo derby rinato dopo il digiuno che ha interessato gran parte del 2022; non ci sarà invece l'ex Zaniolo, assente forzato per scontare il turno di squalifica.

Senza storia il match disputato all'Olimpico lo scorso 4 dicembre: successo interista firmato dalle reti di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries, tutte arrivate nel primo tempo.

Grazie a questa pagina rimarrete costantemente aggiornati su Inter-Roma: tutte le info sulle formazioni e le indicazioni su come assistere alla partita di San Siro in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-ROMA

Inter-Roma si giocherà sabato 23 aprile 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio previsto alle ore 18.

DOVE VEDERE INTER-ROMA IN TV

La gara tra Inter e Roma sarà trasmessa da DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv, console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5) e dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick.

TELECRONACA E SECONDA VOCE

Telecronaca a cura di Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

INTER-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Inter-Roma visibile in streaming grazie all'applicazione di DAZN, disponibile su device con sistemi operativi iOS e Android; da pc basterà collegarsi al sito e scegliere l'evento desiderato dal catalogo dopo aver inserito le proprie credenziali d'accesso.

GOAL vi permetterà di seguire Inter-Roma con la dettagliata diretta testuale, strumento utile per non perdersi nemmeno una virgola dell'atteso big match di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA

L'acciaccato Bastoni non preoccupa: a rischio assenza invece Vidal. Dumfries si riprende il posto da titolare a destra, Perisic intoccabile sull'out opposto. Possibile staffetta Correa-Dzeko in avanti, con l'argentino pronto a partire dal 1'. Lautaro confermato dopo la doppietta nel derby.

Mourinho intenzionato ad optare per il rientro di Mkhitaryan nell'undici titolare al posto dello squalificato Zaniolo sulla trequarti, in coppia con Pellegrini e alle spalle di Abraham. Zalewski ancora sulla corsia mancina, Smalling a guidare la retroguardia.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Simone Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho