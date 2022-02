Inter-Roma dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

INTER-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Inter-Roma

• Data: martedì 8 febbraio 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: Canale 5

• Streaming: Mediaset Infinity, Spormediaset.it

Inter e Roma si sfidano in gara secca a San Siro nei quarti di finale di Coppa Italia. Le due squadre arrivano all'appuntamento dopo aver superato l'ostacolo ottavi di finale non senza qualche difficoltà.

L'Inter è stata ad un passo dall'eliminazione per mano dell'Empoli, ma una rete di Ranocchia nei minuti di recupero ha protratto la gara fino ai tempi supplementari. In pieno extratime, sul parziale di 2-2, ci ha pensato Sensi - passato poi alla Sampdoria - a evitare la lotteria dei rigori spingnedo i nerazzurri ai quarti.

La squadra di Mourinho invece è andata sotto all'Olimpico contro il Lecce, prima di rimontare grazie ai goal di Kumbulla, Abraham e Shomurodov.

Chi si aggiudicherà il confronto del Meazza, affronterà la vincente della sfida tra Milan e Lazio.

Tutto su Inter-Roma: dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO INTER-ROMA

La sfida di Coppa Italia tra Inter e Roma si disputerà martedì 8 febbraio presso lo Stadio San Siro di Milano. Fischio d'inizio previsto per le ore 21.

DOVE VEDERE INTER-ROMA IN TV

Il quarto di Coppa Italia tra Inter e Roma sarà visibile in tv e in chiaro su Canale 5.

DOVE VEDERE INTER-ROMA IN STREAMING

Inter-Roma si potrà vedere anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity da pc fisso o scaricando la relativa applicazione pensata per smartphone o tablet. In alternativa ci si potrà collegare anche al portale Spormediaset.it.

Il dentro fuori di Coppa Italia verrà raccontato anche da GOAL attraverso la consueta diretta testuale che aggiornerà in tempo reale su quanto accadrà a San Siro.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset non ha ancora comunicato i nomi di telecronista e seconda voce che racconteranno la partita di Milano tra Inter e Roma.

PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-ROMA

Sanchez insidia Lautaro nel ruolo di spalla di Dzeko. A centrocampo confermato il terzetto del Derby, mentre sulle fasce potrebbe scoccare l'ora di Darmian e Dimarco. In difesa si riparte dalle certezze di Skriniar, De Vrij e Bastoni con Handanovic in porta.

Praticamente certa la titolarità di Zaniolo - sarà squalificato in campionato - al cui fianco dovrebbe giocare Abraham. Centrocampo con Oliveira, Cristante e Pellegrini. Sulle fasce maglia da titolare per Karsdorp e Viña. In difesa Smalling affiancato da Mancini e Ibanez. Rui Patricio tra i pali.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Pellegrini, Viña; Zaniolo, Abraham.