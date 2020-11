Inter-Real Madrid: Zidane in emergenza, Benzema e Ramos out

Zidane ha diramato la lista dei convocati: out Benzema, assente anche Ramos. Rientra Casemiro a centrocampo. Out Militao.

L', dopo la vittoria in rimonta contro il in , si trova a dover fare i conti con un cammino che in si è messo veramente in salita. L'ultima sconfitta contro il Real Madrid ha complicato i piani di Conte, che ora è ultimo a due punti nel raggruppamento.

Mercoledì sera a San Siro arriverà proprio il , per la sfida di ritorno. All'Inter serve a tutti i costi una vittoria e può sfuttare, al contrario dell'andata, una situazione di piena emergenza in casa Merengues.

Nell'ultima partita di contro il (pareggiata per uno a uno), Zidane non ha potuto contare sui seguenti giocatori: Jovic, Benzema, Ramos, Militao, Casemiro, Valverde e Odriozola.

Di questi, soltanto Casemiro viaggerà per Milano: è l'unico recuperato e convocato.

Benzema in particolare è alle prese con un infortunio di natura muscolare, sabato è stato sostituito da Mariano Diaz e lo stesso accadrà a San Siro. Aggregato il giovane Hugo Duro.

Per Casemiro e Militao la situazione è diversa: i due brasiliani hanno avuto il Covid-19, sembravano averlo superato ma l'ultimo tampone ha dato per entrambi un esito dubbio. Soltanto il primo sarà disponibile.

In difesa senza Ramos e Militao, toccherebbe a Nacho affiancare Varane. A centrocampo Zidane potrebbe ripresentare il trio Kroos-Casemiro-Modric.

Lato Inter, invece, Brozovic, Kolarov e Padelli sono ancora positivi al Covid-19. Sensi, Pinamonti e Vecino sono fuori causa per problemi fisici. La formazione dovrebbe essere praticamente scritta, con il ritorno dal primo minuto della coppia Lautaro-Lukaku in attacco.