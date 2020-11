Inter-Real Madrid, le pagelle: disastro Vidal, delude Hakimi

Nell’Inter si salvano in pochi e deludono decisamente Vidal ed Hakimi. Nel Real Madrid bene Carvajal e la mediana, Rodrygo entra e segna.

VIDAL 4: Si fa ammonire per due volte nel giro di pochissimi secondi per proteste, lasciando così i suoi compagni in inferiorità numerica fin dal 33’. Un qualcosa di inaccettabile per un giocatore della sua esperienza.

CARVAJAL 7: In costante proiezione offensiva e passare dalle sue parti è impresa complicata. Sempre in partita sbaglia pochissimo e mette in costante affanno il suo dirimpettaio Young.

HAKIMI 4,5: Era uno dei giocatori più attesi della partita, in realtà non lo si vede quasi mai. Perde nettamente il controllo con Mendy e quando lascia il campo al 63’ lo fa senza aver lasciato minimamente traccia.

PERISIC 6: Entra nella ripresa per dare la scossa e in parte ci riesce. E’ tra i pochi nerazzurri a salvarsi.

RODRYGO 7: Nemmeno il tempo di mettere piede in campo e trova subito la rete che manda definitivamente in archivio la gara. Una sentenza.

LUKAKU 5,5: Prova a reggere il peso dell’attacco da solo, ma in inferiorità numerica e contro Varane e Nacho in buona serata la cosa è complicata. Conte gli risparmia qualche minuto nel finale.

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 5,5, De Vrij 5,5, Bastoni 5,5 (46’ D’Ambrosio 5,5); Hakimi 4,5 (63' Sanchez 5,5), Gagliardini 5 (78' Sensi sv), Barella 5, Young 5; Vidal 4; Lukaku 5,5 (86' Eriksen sv), Lautaro Martinez 5 (46’ Perisic 6).

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6; Carvajal 7, Varane 6, Nacho 6,5, Mendy 6,5; Modric 6,5, Kroos 6,5, Odegaard 6,5 (58’ Casemiro 6,5); Lucas Vazquez 7, Mariano Diaz 6 (58’ Rodrygo 7), Hazard 6,5 (77' Vinicius sv).