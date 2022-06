Inter, Radu nel mirino di Udinese e Cremonese

Il portiere nerazzurro con tutta probabilità lascerà la squadra di Inzaghi. Su di lui forte l'interesse di Udinese e Cremonese.

Porte chiuse per Ionut Radu. Ed è un problema, soprattutto per un portiere. L'estremo difensore dell'Inter è in partenza da Appiano Gentile.

Troppo alta la concorrenza nel ruolo con l'arrivo di Onana e la conferma di Handanovic per un'altra stagione. Parte dunque la ricerca di una destinazione per Radu.

Il portiere ha offerte dall'estero ma punta a restare in Italia per proseguire il suo percorso di crescita dopo un anno che verrà ricordato solamente per l'errore di Bologna, costato lo Scudetto ai nerazzurri.

Radu piace all'Udinese, che fin qui ha solamente effettuato un sondaggio con l'Inter, e alla Cremonese. I lombardi sono alla ricerca del sostituto di Marco Carnesecchi, che tornerà all'Atalanta dopo il prestito ed è in orbita Lazio.

Da capire se Radu verrà ceduto a titolo definitivo o solamente in prestito.