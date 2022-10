Inter qualificata agli ottavi di Champions League: cosa serve per il primo posto

L'Inter può ancora sperare nel primo posto del suo gruppo ma deve tifare Barcellona: ecco cosa serve ai nerazzurri.

La vittoria casalinga contro il Viktoria Plzen regala all'Inter la qualificazione matematica agli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. Ma i nerazzurri possono ancora sperare addirittura di conquistare il primo posto: tutto dipenderà da Barcellona-Bayern Monaco.

COSA SERVE ALL'INTER PER IL PRIMO POSTO

I nerazzurri devono sperare che il Bayern Monaco, attualmente primo con 12 punti, perda stasera al 'Camp Nou' e poi dovranno vincere l'ultima gara del girone in casa dei tedeschi. Difficile ma aritmeticamente non impossibile. L'Inter infatti ha fin qui raccolto 10 punti e potrebbe ancora scavalcare il Bayern Monaco.

INTER E BAYERN A PARI PUNTI: COSA SUCCEDE

In caso di pareggio tra Barcellona e Bayern, all'Inter invece non basterà semplicemente battere i tedeschi a domicilio ma dovranno farlo con tre o più goal di scarto. In caso di arrivo a pari punti infatti valgono gli scontri diretti in cui il Bayern è attualmente in netto vantaggio sull'Inter grazie allo 0-2 maturato all'andata.