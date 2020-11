Inter in apprensione: problema muscolare per Sanchez con il Cile

Alexis Sanchez è stato costretto a fermarsi in anticipo nel corso dell’ultimo allenamento con il Cile. Le sue condizioni sono da valutare.

Arrivano notizie non positive per l’ dal ritiro della Nazionale cilena. Alexis Sanchez infatti, è stato costretto a lasciare in anticipo l’ultima sessione di allenamento con la Roja, a causa di un fastidio muscolare.

Secondo quanto riportato dai media cileni, la presenza del ‘Niño Maravilla’ contro il Perù nella prossima partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 è da considerarsi al momento a rischio e lo stesso giocatore verrà sottoposto agli esami del caso che determineranno l’entità del problema riportato.

Sanchez, nel corso di questa stagione, è stato già costretto a saltare alcune partite di campionato (quelle contro e ) e di (quella contro lo ) a causa di problemi all’adduttore destro.

Altre squadre

Le prossime ore diranno se l’attaccante sarà costretto a fermarsi ancora o se sarà regolarmente a disposizione per le prossime partite del e dell’Inter.