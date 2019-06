Inter, nuovo preparatore atletico per Conte: in arrivo Pintus dal Real Madrid

Antonio Conte sarà accontentato: l'Inter sta per accogliere Antonio Pintus, preparatore atletico del Real Madrid molto stimato dal tecnico salentino.

In attesa di fare la voce grossa sul mercato dei giocatori, l' si concentra su quello dei preparatori atletici: Antonio Conte ne ha in mente soltanto uno per la sua esperienza a Milano e corrisponde al profilo di Antonio Pintus.

Sotto contratto con il , il 56enne torinese è una espressa richiesta del tecnico nerazzurro che in lui vede l'uomo giusto a cui affidare la condizione fisica dei giocatori: i due si conobbero negli anni '90 alla , quando Conte era ancora un giocatore.

Secondo quanto riportato da 'AS', Pintus sarebbe intenzionato ad accettare l'offerta dell'Inter per tornare in , scenario che aveva già in mente la scorsa estate con l'arrivo sulla panchina madrilena di Julen Lopetegui che decise di affidare il ruolo a un componente del suo staff.

Il ritorno di Santiago Solari ha poi coinciso con quello di Pintus, giunto ai 'Blancos' per la prima volta il 1 luglio 2016: insieme a Zinedine Zidane è stato uno degli artefici dei successi in , binomio ricomposto con la nuova chiamata del francese a marzo.

Cultore della fatica e del lavoro, Pintus è amato da tutti i calciatori del Real Madrid che, probabilmente, dovranno rassegnarsi all'idea di vederlo partire in direzione Inter. Dove ad attenderlo c'è Conte.