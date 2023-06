Inter, fissato il premio per la vittoria della Champions: 9 milioni lordi

Zhang raddoppia il bonus previsto per la conquista della Champions League: Lautaro e compagni potrebbero guadagnare 200mila euro netti a testa.

Prima c'è l'ostacolo Torino da superare, per blindare il terzo posto e magari prendersi il secondo alle spalle del Napoli, ma in casa Inter il pensiero è inevitabilmente rivolto al 10 giugno e ad una partita storica.

La finale di Champions League è sempre più vicina e, con essa, prende corpo la definizione del premio che il presidente Steven Zhang elargirebbe alla squadra in caso di trionfo a Istanbul: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', una vittoria sul Manchester City vale 9 milioni lordi che, divisi tra i 23 giocatori della rosa, assicurano a ciascun componente 200mila euro netti.

Questa cifra è il totale tra i 4,5 milioni (corrispondenti, guarda caso, al premio dell'UEFA per la società campione d'Europa) messi a disposizione dal numero uno nerazzurro in vista del grande evento e gli altri 4,5 già stabiliti individualmente nei contratti di Lautaro e compagni, che finora hanno guadagnato 2 milioni lordi extra derivanti dagli incentivi fissati per ogni passaggio del turno.

Decisione comunicata alla squadra da Marotta su input di Zhang, pronto a volare in Turchia assieme ai suoi ragazzi come ha sempre fatto quest'anno: all'Ataturk ci saranno anche tutti i 500 dipendenti del club, invitati dal presidente per rafforzare il concetto di 'famiglia' e spingere ancora di più col piede sull'acceleratore verso la vittoria.