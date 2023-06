L'Inter fa un po' di turnover ad una settimana dalla finale di Champions: giocano Handanovic, De Vrij, Gagliardini e Gosens.

L'Inter scende in campo ad una settimana esatta dalla finalissima di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare il Manchester City a Istanbul. Prima della grande notte dell'Ataturk, però, la squadra di Simone Inzaghi fa visita al Torino nell'ultima giornata del campionato di Serie A edizione 2022/23.

Un Torino che in caso di vittoria potrebbe agguantare l'ottavo posto finale in classifica. Per farlo Juric è pronto ad affidarsi a Sanabria in qualità di riferimento avanzato, sorretto da Miranchuk e Vlasic. A centrocampo Ricci a braccetto con Ilic, mentre le fasce saranno presidiate da Singo e Vojvoda. In difesa, Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. In porta Milinkovic-Savic.

Qualche rotazione, invece, in casa nerazzurra con la testa obbligatoriamente rivolta alla Champions. In attacco Inzaghi si affida a Lautaro Martinez e a Dzeko, con Lukaku inizialmente in panchina. A centrocampo chance da titolare per Gagliardini, con Brozovic e Calhanoglu a completare il pacchetto. Sulle fasce largo a Dumfries e a Gosens. Difesa a tre con Darmian, De Vrij e Bastoni. In porta gioca Handanovic.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-INTER

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko.