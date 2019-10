Inter-Parma, le pagelle: Karamoh e Candreva protagonisti, Brozovic a corrente alternata

Nell'Inter brilla Candreva e Lukaku eguaglia Milito, a corrente alternata Brozovic. Nel Parma bene Karamoh, mentre delude Kulusevski.

PAGELLE INTER-PARMA

CANDREVA 7 - Ancora un'ottima prestazione per l'esterno nerazzurro: trova il goal dell'1-0 e offre poi a Lukaku il pallone del pareggio, non facendo mancareil proprio apporto sulla corsia destra per l'intera durata della gara.

BROZOVIC 5.5 - La sua prestazione, ormai da tempo, fa il bello e il cattivo tempo in casa . Nel primo tempo gioca male, commette due errori che determinano le due marcature gialloblù e appare anche un po' svogliato. Nella ripresa, invece, è proprio lui a suonare la carica, a far partire l'azione del 2-2 e a lottare fino al fischio finale.

LUKAKU 6.5 - 6 goal in 9 partite: soltanto Diego Milito era riuscito alla prima stagione con la maglia dell'Inter. Dopo un primo tempo non esaltante, nella ripresa suona la carica e si carica sulle spalle l'intera manovra offensiva.

KARAMOH 7 - Applauditissimo ex, trova il goal e fornisce poi a Gervinho l'assist dell'1-2, mettendo a ferro e fuoco la retroguardia interista per tutto il primo tempo. Nella ripresa si spegne pian piano, fino al momento della sostituzione.

KULUSEVSKI 5.5 - Il ruolo da "falso nove" lo penalizza e lui fa fatica a trovare palloni giocabili, ma anche a rallentare l'avvio dell'azione avversaria.

DARMIAN 6.5 - Attento in fase difensiva, vince il duello sulla corsia con Biraghi.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, Godin 5.5 (66' De Vrij 6), Bastoni 5.5; Candreva 7, Gagliardini 5 (84' Politano s.v.), Brozovic 5.5, Barella 6, Biraghi 5; Lukaku 6.5 Lautaro 6.5 (72' Esposito 6)

PARMA (4-3-1-2): Sepe 6; Darmian 6.5, Iacoponi 6, Dermaku 6, Gagliolo 6 (66' Pezzella Giu. 6); Kucka 6, Scozzarella 6.5, Hernani 6; Kulusevski 5.5; Karamoh 7 (71' Sprocati 6), Gervinho 6.5 (84' Barillà s.v.)