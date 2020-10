Inter-Parma, le formazioni ufficiali: Perisic ed Eriksen dal 1'

Antonio Conte lancia Ranocchia in difesa e Darmian sulla fascia sinistra. Perisic al posto di Lukaku. Inglese va in panchina nel Parma.

Le formazioni ufficiali di -

INTER (3-4-1-2): Handanovic; De Vrij, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen; Perisic, Lautaro.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Cornelius.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Inter cerca di riscattare il pareggio in contro il Parma, quantomeno per provare ad accorciare il terreno in classifica sul . Conte però dovrà fare a meno di Lukaku.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Turno di riposo anche per Vidal e Brozovic, mentre torna Gagliardini dìa centrocampo. Ranocchia inserito in difesa in coppia con De Vrij, anche questa una particolarità. In attacco il posto di Lukaku viene preso da Perisic e non da Pinamonti.

Parma rimaneggiato dal coronavirus e da qualche infortunio. Davanti a Sepe ci sono Iacoponi, Balogh, Gagliolo e Pezzella. Kucka dietro le due punte, che sono Cornelius e Gervinho. Inglese, negativo al Covid-19 proprio nelle ultime ore, ha raggiunto i compagni a Milano e siede in panchina.