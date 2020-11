Inter ottimista per Lukaku: può recuperare per l'Atalanta

Romelu Lukaku potrebbe tornare a disposizione di Conte per Atalanta-Inter di domenica: poi la Nations League col suo Belgio.

Piccolo spiraglio di luce per l' , tornata a Milano da Madrid con zero punti in saccoccia: la squadra di Conte è attesa da un altro impegno probante contro l' , poi sarà sosta dedicata alle varie nazionali.

Per la trasferta di Bergamo, il tecnico nerazzurro potrebbe recuperare un pezzo da novanta in attacco, la cui assenza si è fatta decisamente sentire all'Estadio Alfredo Di Stefano: Romelu Lukaku.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', da Appiano Gentile filtra un cauto ottimismo sulle condizioni del centravanti belga: decisivo sarà l'allenamento di venerdì, alla vigilia del match in programma domenica pomeriggio al 'Gewiss Stadium'.

Le sensazioni riguardo ad un suo recupero sono positive e Lukaku potrebbe davvero far parte della spedizione che sfiderà il 'Papu' Gomez e compagni: magari partendo dalla panchina per subentrare a gara in corso nella ripresa.

L'ex vuole esserci, anche per dare un segnale in ottica nazionale: un suo reintegro darebbe il via libera al ct Martinez per la convocazione in vista dell'amichevole con la e delle ultime due gare del girone di con e ( al primo posto con 9 punti dopo 4 partite).

Novità – Estrazione mensile di un diamante da 10.000€ al più fortunato – Gioca ora