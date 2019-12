Inter, l'ex Odgaard brilla in Eredivisie: 7 goal con l'Heerenveen

Prodotto della primavera dell'Inter, solo 15 minuti col Sassuolo l'anno scorso, Jens Odgaard sta brillando in prestito all'Heerenveen in Eredivisie.

Dopo tanti anni a metà classifica di Eredivisie, l'Heerenveen sta provando a tornare in Europa: quinto posto in classifica a soltanto 4 punti dal , sorprendentemente terzo inclassifica. Uno dei punti fermi della squadra allenata da Johnny Jansen è un giovane prodotto della primavera dell', Jans Odgaard.

Il danese classe 1999 è stato ceduto nell'estate 2018 al , dove ha trascorso l'anno interamente in panchina. Soltanto una presenza, per 15 minuti, contro la . In sta vivendo di fatto la prima vera stagione tra i professionisti da protagonista e per ora in Eredivisie è sempre stato titolare.

Fiducia che il 20enne attaccante ex Lyngby ha ripagato finora con 7 goal all'attivo, diventando capocannoniere della squadra. 7 reti segnate in 7 partite diverse, comprese le sfide contro , PSV e AZ Alkmaar, le prime tre della classifica. Odgaard ha sempre giocato da riferimento offensivo e dopo un inizio in sordina ha iniziato a trovare la via della porta con buona continuità.

Il nazionale danese Under 21 è ancora di proprietà del Sassuolo, che lo ha ceduto in prestito secco, ma l'Inter ha un diritto di recompra che può esercitare e dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Forse anche lui ha più di un pensiero per stregare l'occhio dei nerazzurri, come ha già fatto giovanissimo in . La chiave, come nelle giovanili, sono i goal. Quelli che sta mettendo a segno e che vuole continuare a fare.