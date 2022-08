Inter, ecco la nuova maglia away: base bianca e stampa di un planisfero

L'Inter presenta la nuova maglia away, simbolo di inclusione e apertura al mondo: stemma posizionato in corrispondenza di Milano su un planisfero.

A due giorni dall'esordio in campionato al 'Via del Mare' di Lecce, l'Inter svela al mondo la nuova seconda maglia, un design caratterizzato dal solito spirito di inclusione facente parte del DNA della società fin dal giorno della sua fondazione, avvenuta il 9 marzo 1908.

Nel comunicato apparso sul sito ufficiale, il club meneghino fornisce i dettagli della nuova maglia away ai tifosi: spicca la stampa di un planisfero in colore light acqua su base bianca, mentre lo stemma è posizionato in corrispondenza della città di Milano sulla mappa.

"Il bianco fa da base al nuovo design, arricchito da una stampa in colore light acqua che raffigura un planisfero. Lo spirito inclusivo e l’apertura al mondo sono inoltre esaltati dalla scritta “Internazionale” posizionata all’interno del colletto.

Progettato per abbinarsi alla combinazione di colori della maglia, lo stemma ricolorato è posizionato in corrispondenza di Milano sulla mappa, per sottolineare ancora una volta il legame indissolubile tra l’Inter e la sua città. I pantaloncini e i calzettoni del nuovo kit sono invece di colore bianco".

La maglia away farà la sua prima uscita sabato sera, in occasione di Lecce-Inter; inoltre sarà protagonista anche durante il tour americano di Inter Women, in programma dal 7 al 14 agosto.

La divisa sarà acquistabile a partire da inizio settembre negli store fisici e online di Inter e Nike e in tutti i punti vendita autorizzati.