Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: giocano Correa e Lozano, in panchina Dzeko

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-NAPOLI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Di Francesco

Dzeko, non al meglio della condizione dopo i problemi fisici degli scorsi giorni, inizia in panchina: davanti c'è Correa assieme al connazionale Lautaro Martinez. Ranocchia sostituisce l'infortunato de Vrij in mezzo alla difesa. Sulle fasce Darmian e Perisic, titolare anche Calhanoglu.

Senza Politano, contagiato dal Covid-19, Spalletti sceglie la soluzione più naturale: gioca Lozano largo a destra nel 4-2-3-1 azzurro, con Elmas, in odore di titolarità alla vigilia, che parte invece dalla panchina. Confermato il resto dell'undici tipo napoletano.