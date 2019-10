Inter-Milan femminile: dove vederla in tv e streaming

Primo derby femminile in Serie A tra Inter e Milan, match clou della terza giornata. Tutto sulla partita e dove seguirla in tv e streaming.

Primo storico derby femminile tra e in : il match clou della terza giornata di campionato mette di fronte la capolista rossonera contro i rivali nerazzurri, attualmente al terzo posto con il a quota quattro punti.

Per la prima volta le due squadre milanesi si affrontano nel calcio femminile di Serie A: le due formazioni arrivano all'appuntamento con pronostici ben diversi dalle controparti maschili. Le rossonere di Maurizio Ganz sono infatti in testa dopo le due vittorie nelle prime due giornate e si candidano come la reale squadra da battere insieme alla .

Il Milan femminile hanno già messo a segno ben sette reti in due gare con un solo goal subito, mentre le nerazzurre hanno pareggiato 2-2 contro il Verona, per poi vincere 1-0 contro l' .

Le due squadre si sono già affrontate durante la scorsa stagione in Coppa : in quell'occasione il Milan si impose con un rocambolesco 5-3, che a oggi risulta l'unico precedente.

Da una parte Valentina Giacinti, già nelle parti alte della classifica marcatori con due goal all'attivo, dall'altra Gloria Marinelli: 21enne talento e leader del reparto offensivo nerazzurro.

In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Milan femminile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

INTER-MILAN FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Milan femminile

Inter-Milan femminile Data: 13 ottobre 2019

13 ottobre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go

ORARIO INTER-MILAN FEMMINILE

Il primo storico derby di Milano tra Inter e Milan femminile è fissato per domenica pomeriggio alle ore 15. Inizialmente si era ipotizzato di giocare il big match a San Siro, ma nell'impianto milanese si stanno svolgendo dei lavori che ne impediscono l'utilizzo. Si giocherà dunque allo stadio Breda di Sesto San Giovanni.

Il derby tra Inter e Milan femminile sarà trasmesso da Sky Sport, che da quest'anno dedica molto più spazio al calcio femminile, in particolare su Sky Sport Serie A. L'evento andà in onda con un ampio pre-partita a cura di Alessia Tarquinio. La telecronaca è affidata a Gaia Brunelli, commento tecnico di Martina Angelini.

Inter-Milan femminile potrà essere seguita anche in diretta : gli abbonati Sky potranno sintonizzarsi sulla relativa piattaforma Sky Go tramite PC, smartphone e tablet. In alternativa si potrà guardare l'incontro anche su Now Tv sottoscrivendo un abbonamento.

Sorbi dovrebbe puntare su un 4-4-2 con Marchitelli tra i pali. Il compito di proteggerla dovrebbe poi essere affidato alla coppia di centrali Auvinen, Debever, con Merlo e Fracaros terzini. Centrocampo a quattro con Pandini, Alborghetti, Regazzoli e Marinelli. Il tandem d'attacco dovrebbe invece essere composto da Tarenzi e Van Kerkhoven.

Ganz si affida all'esperienza di capitan Giacinti, leader offensiva nel tridente rossonero: sulle corsie esterne Andrade e Bergamaschi. Hovland e Fusetti a guidare il reparto difensivo a protezione della porta di Korenciova.

INTER FEMMINILE (4-4-2): Marchitelli; Merlo, Auvinen, Debever, Fracaros; Pandini, Alborghetti, Regazzoli, Marinelli; Tarenzi, Van Kerkhoven. All.: Sorbi.

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Korenciova; Rizza, Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini; Heroum, Refiloe Jane, Conc; Bergamaschi, Giacinti (C), Lady Andrade. All.: Ganz.