Inter-Milan femminile 1-3: il primo derby della storia è rossonero

Grazie alla doppietta di Conc e a un goal di Rinaldi, il Milan supera l'Inter e resta a punteggio pieno. Inutile il momentaneo pari di Marinelli.

Se in campo maschile è stata l' a prevalere, il primo derby femminile della storia va al . Le ragazze rossonere di Maurizio Ganz si impongono per 3-1 nella stracittadina, rimanendo così a punteggio pieno in classifica.

Protagonista della gara, disputata allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, è la slovena Dominika Conc, centrocampista rossonera: sua la doppietta decisiva per il successo. In mezzo, il momentaneo 1-1 firmato da Marinelli. Nel finale, invece, è Rinaldi a chiudere definitivamente i conti realizzando il punto del definitivo 1-3.

La vittoria del Milan consente alla formazione di Maurizio Ganz, che peraltro compie proprio oggi 51 anni, di rimanere in vetta a punteggio pieno: 9 punti nelle prime 3 giornate come la , che a mezzogiorno e mezzo ha superato sempre per 3-1 la Florentia.

L'Inter, promossa per la prima volta in femminile, rimane invece inchiodata a 4 punti, già a meno 5 dai rivali. Ma, nonostante la sconfitta, può comunque celebrare al pari delle rossonere una giornata storica.