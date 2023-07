Inter Miami sempre più in salsa ‘Barça’: spunta anche l’opzione Iniesta

Andrés Iniesta potrebbe ripartire dalla MLS e dall’Inter Miami: c’è chi parla di accordo, ritroverebbe Messi e Busquets.

L’Inter Miami potrebbe tingersi ancora di più di ‘blaugrana’. Dopo aver già accolto Lionel Messi e Sergio Busquets e in attesa di ufficializzare l’arrivo di Jordi Alba, è pronto a chiudere per un’altra ex stella del Barcellona: Andrés Iniesta.

Secondo quanto riportato da 'Sport', il campione spagnolo ha rifiutato l’offerta di rinnovo che aveva presentato nei mesi scorsi il Vissel Kobe, ma non per appendere gli scarpini al chiodo bensì per iniziare una nuova avventura.

Avventura che potrebbe essere negli Stati Uniti e in MLS, al fianco di ex compagni di squadra con i quali ha vinto tutto in carriera. Iniesta non solo sarebbe fortemente tentato dal ripartire da Miami, ma secondo 'Offsider' avrebbe già trovato un accordo di massima con il club.

Considerato uno dei migliori centrocampisti di tutti i tempi, a 39 anni Iniesta ha anche offerte dall’Arabia Saudita, ma gradirebbe di più l’ipotesi statunitense.

All’Inter Miami è stato negli ultimi giorni accostato con sempre maggior insistenza anche un altro ex Barça, ovvero Luis Suarez, ma bisognerà poi eventualmente trovare il modo di riunire tutte queste gradi stelle restando entro i rigidi paletti imposti dalla MLS.