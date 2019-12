L'Inter Miami sceglie Diego Alonso: è il suo primo allenatore

In attesa di esordire in , l' Miami di David Beckham annuncia il primo allenatore della propria storia: è Diego Alonso, quarantaquattrenne allenatore uruguaiano reduce dal Mondiale per Club disputato con il Monterrey.

Il club americano aveva raggiunto l'accordo con Alonso nella giornata di ieri e ha confermato ufficialmente la sua nomina nel tardo pomeriggio. Superata la concorrenza di vari allenatori di grido: negli scorsi mesi anche i nomi di Carlo Ancelotti, Santiago Solari e Rino Gattuso erano stati accostati all'Inter Miami.

Welcome, @AlonsoDT!



The Uruguayan becomes first ever coach of #InterMiamiCF, and is the only coach to win the Concacaf with two different teams.



🗞️https://t.co/Y9o7YyfZb5 pic.twitter.com/kVp0vAIUOS