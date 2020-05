L'Inter mette le mani su Vagiannidis: accordo ad un passo

L'Inter è vicina a definire l'accordo col talento greco Georgios Vagiannidis, in scadenza col Panathinaikos. Il Newcastle dovrebbe riscattare Lazaro.

Oltre alle manovre di mercato necessarie per arrivare a giocatori di valore e già esperti (Mertens su tutti), l' è attenta anche a quelle operazioni 'minori' che rispecchiano un'ottica futura: come quella che vede protagonista Georgios Vagiannidis.

Terzino destro classe 2001, Vagiannidis è in scadenza di contratto col Panathinaikos: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' che conferma le indiscrezioni elleniche, a convincere il ragazzo sarebbe stata la promessa della probabile aggregazione alla prima squadra nerazzurra.

Impiegato costantemente nell'Under 19 del club di Atene, il 18enne ha racimolato anche due apparizioni con i grandi: una in campionato contro il Panetolikos (in cui ha realizzato un goal e un assist) e un'altra in Coppa di Grecia.

Altre squadre

Buone notizie per l'Inter sono attese dall' , precisamente da dove attualmente gioca in prestito Valentino Lazaro: la stampa inglese riferisce della volontà dei 'Magpies' di riscattare l'esterno austriaco, versando poco più di 23 milioni di euro nelle casse interiste.

Lazaro dovrebbe essere uno dei primi colpi della gestione dello scecco Mohammed bin Salman, deciso a rilevare la proprietà del club bianconero per farlo diventare una superpotenza del calibro di e .