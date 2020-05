Corriere dello Sport - L'Inter si avvicina a Mertens, fitti contatti

Negli ultimi giorni ci sarebbe stato uno scambio di documenti tra l'Inter e l'entourage di Mertens, secondo 'Il Corriere dello Sport'.

Dries Mertens ha un contratto in scadenza con il il prossimo giugno, e non ha ancora sciolto la nube di mistero che aleggia attorno al suo futuro. Sembrano esserci però tre strade in ballo: la permanenza al Napoli, l' o il .

E secondo 'Il Corriere dello Sport' sarebbe proprio l'Inter a essersi mossa negli ultimi giorni a grandi passi verso il belga. Ausilio e Marotta si sarebbero portati avanti con la trattativa in questione per cautelarsi in caso di cessione di Lautaro Martinez al .

Negli ultimi giorni ci sarebbe stato anche uno scambio di documenti con l’entourage del giocatore. Gli ultimi nodi da sciogliere riguarderebbero il premio alla firma, visto che arriverebbe in scadenza di contratto, e i bonus da aggiungere alla quota fissa dell’ingaggio, vicina ai 5 milioni di euro.

Altre squadre

Ovviamente non si tratta di un affare fatto e le strade di Napoli e Londra (sponda Chelsea) non sono ancora da ritenersi chiuse per Dries Mertens. C'è però da certificare il forte interesse della squadra di Antonio Conte.

Tra l'altro Mertens farebbe coppia con Lukaku, suo amico e compagno di nazionale belga. Insomma, l'alchimia tra i due, se possibile, sarebbe anche superiore a quella tra Lukaku e Lautaro Martinez.