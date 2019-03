Inter, Marotta stempera il caso Icardi: "Nessuna rottura"

Come ormai è consuetudine, Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' prima della partita dell' Inter , che affronterà questa sera il Cagliari nel primo anticipo della 26esima giornata di Serie A.

"Dell'argomento Icardi si è già detto tanto. Oggi siamo a Cagliari per affrontare una gara importante ed il focus della società è tutto sul campo. Le parole del giocatore di ieri? Queste sono dinamiche interne, non c'è da ricucire niente secondo me, visto che non si è arrivati ad una rottura . Mi sento chiamato in causa? Dovrei parlare un'ora di queste questioni... Può partire solo all'estero? Mai parlato di questo. Spalletti? Ha la sua visione" .