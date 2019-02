Inter, Marotta pensa a Giuntoli per il dopo Ausilio

Il futuro di Piero Ausilio all'Inter non è poi così scontato: Cristiano Giuntoli è il preferito di Giuseppe Marotta per l'eventuale sostituzione.

Il periodo recente dell'Inter può essere visto sotto una buona stella, almeno dal punto di vista dei risultati in campo: non da quello delle dinamiche di spogliatoio, messe a dura prova dalle tensioni esistenti tra Mauro Icardi e buona parte del gruppo.

Se il futuro dell'argentino è sempre più in bilico e lontano da Milano, un discorso del genere può essere affrontato anche per quanto concerne l'attuale ds Piero Ausilio, nel mirino dei tifosi non contenti di alcune mosse effettuate dal navigato dirigente nerazzurro in sede di mercato.

Come riportato da 'La Repubblica', il 46enne potrebbe finire alla Sampdoria al posto di Walter Sabatini, ricercato dal Bologna che punterebbe su di lui in caso di permanenza nella massima serie. Si tratterebbe di un addio all'Inter dopo ben 21 anni.

Giuseppe Marotta starebbe già pensando al sostituto: la preferenza dell'amministratore delegato dell'area sportiva sarebbe tutta per Cristiano Giuntoli, tra i principali artefici della rinascita del Napoli dove arrivò nel 2015 in seguito all'esperienza al Carpi, portato in Serie A per la prima storica volta.

C'è addirittura chi parla di un incontro informale tra i due per parlare di questa possibilità, ad oggi però non esiste una vera e propria trattativa. Ma Giuntoli sarebbe appetito anche dalla Roma: si susseguono le ipotesi sulla prossima destinazione di Monchi - potrebbe tornare all'Arsenal dove ritroverebbe Emery in panchina - e tale profilo solleticherebbe la dirigenza giallorossa.