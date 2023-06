L'Inter rivuole Lukaku: la cessione di Onana finanzia l'acquisto del belga

La sempre più probabile partenza del portiere camerunense per il Manchester United porterà ai nerazzurri denaro da investire sul centravanti.

Romelu Lukaku a tutti i costi. Più o meno. L'Inter è convinta di voler ripartire dal belga anche l'anno prossimo, anche se questo si tradurrà in un sacrificio economico di non trascurabile portata.

Dopo aver provato a convincere il Chelsea a estendere il prestito per un secondo anno e a fronte dei no reiterati del club londinesi, la società nerazzurra ora è pronta a presentare un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo.

Che sarebbe un riacquisto, dopo quello del 2019 quando il belga fu prelevato dal Manchester United per quasi 75 milioni di euro.

E oggi a dare una mano all'Inter può essere proprio lo United, fortemente interessato a un pezzo pregiato nella rosa nerazzurra.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i Red Devils vogliono André Onana come rinforzo per la porta e sono pronti a mettere sul piatto 50 milioni di euro.

Un incasso che permetterebbe all'Inter di segnare una plusvalenza clamorosa e soprattutto di poter disporre della liquidità necessaria per presentarsi a Stamford Bridge con un'offerta per Lukaku.

Certo, restano da superare le resistenze del Chelsea che ne chiede almeno una settantina per non registrare una plusvalenza. Servirà un forte lavoro diplomatico. Ma 50 milioni in tasca possono agevolare e non poco le contrattazioni.