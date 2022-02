Inter-Liverpool: i diffidati e gli squalificati

Doppia sfida affascinante e piena di storia quella tra Inter e Liverpool valida per gli ottavi di finale di Champions League: all'andata i nerazzurri ospitano i Reds a San siro nella "notte delle stelle".

Clima chiaramente teso, sportivamente parlando, perché ci si gioca l'accesso alla fase "calda" della competizione: attenzione, quindi, ai cartellini pesanti.

Quali sono i giocatori diffidati e squalificati nelle due squadre? Chi rischia? Ricordiamo insieme l'elenco dei nomi che dovranno fare attenzione in Inter-Liverpool in vista della gara di ritorno.

DIFFIDATI E SQUALIFICATI INTER-LIVERPOOL

Tra i nerazzurri non ci sarà Nicolò Barella, espulso al Bernabeu contro il Real Madrid: il centrocampista è stato squalificato per due turni e salterà anche il ritorno ad Anfield. Nella formazione allenata da Simone Inzaghi non c'è alcun giocatore diffidato in vista della partita di ritorno.

Klopp potrà contare su tutti i giocatori disponibili fisicamente: nel Liverpool non ci sono giocatori diffidati né squalificati.