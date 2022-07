Inter-Lione 2-2: rimonta nerazzurra, Barella firma il pari

Sotto di due reti, la formazione nerazzurra è riuscita a strappare il pareggio contro il Lione: in goal Lukaku per riaprire la gara.

Pari in rimonta per l'Inter di Inzaghi, riuscita a rimontare le reti di Lacazette e Cherki nel secondo tempo: prima Lukaku e dunque Barella hanno permesso ai nerazzurri di chiudere il match sul 2-2. Terza amichevole senza vittoria per i meneghini.

Inzaghi ha optato per Dimarco e Dumfries sulle fasce, con D'Ambrosio in difesa e Onana in porta. Fuori sia Skriniar che Handanovic. Per Bosz dentro Tete e Paquetà, con Lukeba titolare al centro della difesa e Lopes a difendere i pali.

Gara fisica quella tra Inter e Lione, con il direttore di gara impegnato a rendere il gioco il più calmo posisbile, senza però riuscirci. La tensione è alta e le diverse ammonizioni lo dimostrano: i nerazzurri vanno a fiammate, senza riuscire a rendersi veramente pericolosi dalle parti di Lopes.

Più deciso il Lione, che alla mezzora trova la rete di Lacazette: difesa dell'Inter in grande affanno, cross dell'ex milanista Paquetà e colpo di testa al centro. E' soprattutto a sinistra che i nerazzurri soffrono, visto e considerando come Gusto vada vicino al raddoppio, colpendo però il palo a Onana battuto.

Il Lione trova il raddoppio con una fulminante ripartenza al 50': D'Ambrosio troppo molle, Dumfries scivola in area lasciando ai francesi il pallone, in rete con Cherki dopo una mischia in mezzo. Lo 0 nella casella dell'Inter dura comunque pochissimo: Lukaku svetta di testa su cross di Dimarco spedendo alle spalle di Lopes qualche secondo più tardi.

Decisa, più attiva dopo i due goal del Lione, l'Inter dà spettacolo per il pari: apertura di Dumfries, stop super di Lautaro e apertura illuminante per Barella che con lo scavetto segna il 2-2.

IL TABELLINO

INTER-LIONE 2-2

MARCATORI: 31' Lacazette (L), 50' Cherki (L), 51' Lukaku (I), 65' Barella (I)

INTER (3-5-2): Onana (81' Cordaz); D'Ambrosio (59' Darmian), De Vrij, Bastoni (58' Skriniar); Dumfries (74' Asllani), Barella (74' Gagliardini), Brozovic (74' Bellanova), Calhanoglu (59' Mkhitaryan), Dimarco (74' Gosens); Lukaku (68' Dzeko), Lautaro (67' Correa). All. Simone Inzaghi

LIONE (4-3-3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico (71' Henrique); Paqueta (77' Dembelè), Lepenant, Aouar; Tete (46' Cherki), Lacazette (82' Kadewere), Toko Ekambi (82' Barcola). All. Bosz